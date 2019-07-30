Ленобласть готовит еще 18 участков для программы "Ленинградский гектар"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Ленинградская область перешла ко второму этапу реализации программы "Ленинградский гектар", в рамках которой граждане России могут бесплатно получить в аренду до 10 га земли, а также грант из регионального бюджета на сумму до 3 млн рублей. Сейчас готовятся для освоения 18 новых участков, сообщил ТАСС глава региона Александр Дрозденко.

Десять победителей первого конкурса программы "Ленинградский гектар", которые получили до 10 га земли в Ленинградской области и "подъемные", были определены в конце июня. Лучшими были признаны проекты шести жителей Ленинградской области, троих петербуржцев и жителя Вологды.

"У нас уже второй этап пойдет, готовятся еще 18 участков", - сказал Александр Дрозденко. Он добавил, что первые десять лотов - участки площадью до 10 га - уже выданы.

Губернатор отметил, что при формировании участков будут учтены ошибки, допущенные во время первой волны реализации программы. "Наделали ошибок, сами себя загнали в угол: например, в двух случаях не проверили, дали хорошие, нормальные гектары, только находятся [они] далеко от ближайших линий электропередачи и от ближайшей хорошей дороги. А по условиям мы должны обеспечить инженерное обеспечение участка", - сказал Дрозденко, добавив, что в дальнейшем власти будут тщательнее подходить к выбору.

Кроме стартовых 3 млн у участников есть возможность получить до 30 млн рублей средств грантов, выделяемых из регионального бюджета на освоение земли. "Мы всем говорим, что 3 млн - это не предел. Если вы закрепитесь на земле, у вас есть шанс получить больше. Мы увеличили квоты на семейную ферму и еще у нас есть молодые фермеры, мы поддержку увеличиваем до 30 млн [рублей]", - пояснил Александр Дрозденко.

Помимо этого, по мнению главы региона, десяти гектаров земли для бизнеса мало, и власти Ленинградской области рассматривают возможность увеличения площади выдаваемого под освоение участка. "Сегодня очень много эффективной техники. Для семейной фермы, например, растениеводческой или животноводческой, нужно давать по 40 гектаров, потому что сегодня техника уникальная, современный трактор "Беларусь" и "Кировец" вспашут эти 40 га за четыре или за пять дней. Нет смысла мельчать: мы начали с десяти гектаров, но приняли решение - не обязательно, чтобы это было 10 га, вот есть массив в 15 га - будет 15, есть массив 20 га - будет 20, есть массив 8 га - будет 8".

Программа "Ленинградский гектар" была разработана в правительстве региона по аналогии с федеральной программой "Дальневосточный гектар". В программе могут участвовать граждане РФ из любых регионов в возрасте от 25 лет и получить землю в аренду для ведения сельского хозяйства в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. Всего в программе планируется задействовать более 14 тыс. га земли. В бюджете региона 2019 года на реализацию "Ленинградского гектара" заложено 60 млн рублей.

Участники могут бесплатно получить в аренду до 10 га земли, а также грант из регионального бюджета на сумму до 3 млн рублей. Эти деньги они смогут потратить на приобретение сельхозтехники, обустройство жилья и покупку скота или птицы. В случае, если участок будет использоваться по назначению, то в дальнейшем он может быть выкуплен у региона по льготной цене.