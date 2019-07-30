Суды Москвы арестовали 61 человека за участие в несанкционированной акции 27 июля

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Московские суды вынесли решения о 61 аресте и 161 административном штрафе по делам об административных правонарушениях, возбужденных после несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Судами вынесено 61 постановление об административном аресте и 161 постановление о взыскании штрафа", - сказала представитель суда.

Ранее она сообщила, что московские суды получили 278 административных дел по событиям 27 июля в столице.