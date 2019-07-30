Федор Конюхов намерен участвовать в создании художественного манежа и театра в Териберке

"Мне очень понравилась Териберка, живущие там люди. Я намерен участвовать в проектах развития села", - сказал он.

МУРМАНСК, 30 июля. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов примет участие в развитии поморского села Териберка (Мурманская область), в частности, инициировать строительство выставочного манежа и театра. Об этих планах Конюхов сообщил журналистам во вторник в Мурманске на борту атомного ледокола "50 лет Победы".

Конюхов сообщил, что уже обсуждал идею создания манежа с представителями Российской Академии художеств. "Это нужно сделать сначала именно в Териберке, а не в Мурманске, чтобы люди приезжали туда специально смотреть картины", - отметил он, добавив, что следующим шагом станет проведение на побережье Баренцева моря пленэров, в том числе международных.

Идею создания театра Конюхов намерен воплощать вместе с актером Владимиром Машковым. Также путешественник заявил о готовности помогать в активизации проекта реконструкции дороги до Териберки, 40 км которой на сегодня остаются грунтовыми. Еще одна инициатива Конюхова - создать здесь Полярный музей, где будут выставлены вещи известных путешественников покорителей Арктики. "Это то, чему я могу содействовать. Идей много, и жители Териберки высказывают много просьб, например, увеличить квоты на рыбу местному населению, но здесь я могу только высказать поддержку этим мнениям", - сказал Конюхов.

Из Мурманска на борту атомного ледокола "50 лет Победы" Федор Конюхов в рамках туристического рейса отправится на Северный полюс. Выход намечен на вечер вторника. Участники побывают не только на макушке планеты, но и на Земле Франца-Иосифа.

Старинное поморское село Териберка в 120 км от Мурманска, в последние годы стало популярным туристическим местом. Ежегодно его посещают до 40 тыс. человек, в том числе иностранцы.

Награда за развитие

Федор Конюхов выступил инициатором создания специального наградного знака для людей, внесших значительный вклад в развитие Кольского полуострова. Инициатива приурочена к 125-летию экспедиции Сергея Витте на Кольский полуостров, положившей начало освоения края.

"Я предлагаю выпустить знак в честь 125-летия экспедиции Витте и награждать этим знаком тех, кто внес свой вклад в развитие Кольского полуострова и освоение Русской Арктики", - сказал Конюхов.

По его словам, среди награжденных должны быть ученые, моряки, полярники и другие известные люди, живущие и работающие в Мурманской области.

Эскиз знака уже разработан мурманскими художниками. На нем изображение земного шара, восьмиконечной звезды и надпись "Русское Заполярье". В августе намечено создание наградного комитета, который утвердит эскиз и разработает условия и порядок награждения. Конюхов заявил о готовности принять участие в его работе.

Глава региона Андрей Чибис поддержал инициативу знаменитого путешественника Федора Конюхова об учреждении наградного знака и подчеркнул, что важно отметить вклад в тружеников, ученых, промышленников региона в его развитие.