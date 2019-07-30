Федор Конюхов планирует в 2020 году пересечь Северный Ледовитый океан на воздушном шаре

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российский путешественник и исследователь Федор Конюхов летом 2020 года планирует совершить перелет на воздушном шаре от Северного полюса до побережья России через Северный Ледовитый океан. Об этом сообщил во вторник ТАСС его сын, организатор экспедиций Оскар Конюхов.

"Федор планирует перелет от северного полюса до побережья России через Северный Ледовитый океан на тепловом аэростате. Мы рассчитываем, что он за трое суток пролетит", - сказал он.

Оскар Конюхов добавил, что предыдущий мировой рекорд в области воздухоплавания, поставленный в 2017 году совместно с мастером спорта по воздухоплаванию Иваном Меняйло, составил 55 часов беспосадочного полета на тепловом аэростате. Ранее, в 2016 году, Федор Конюхов совершил одиночный кругосветный полет на воздушном шаре за 11 дней. Тогда он использовал комбинированный аэростат: днем шар поднимался в воздух за счет гелия, а ночью - за счет горелки.

"На этот раз будет полет над Северным Ледовитым океаном, над арктическим пространством, в сторону России. Оборудование привозим на ледоколе, пока он стоит сутки в районе Северного полюса - выгрузим оборудование на лед. Федор улетит, а мы уйдем. Встречать будем уже в районе Якутии, Ямало-Ненецкого автономного округа", - отметил Оскар Конюхов.

По его словам, во вторник его отец отправился на атомном ледоколе "50 лет Победы" ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом" к Северному полюсу, чтобы оценить возможности путешествия на тепловом аэростате из этого района.