Путин потребовал, чтобы людей на диспансеризацию "не гоняли за тридевять земель"

"Последите, чтобы эта диспансеризация, о которой вы сказали, которая, безусловно, нужна, чтобы она была реальной, чтобы людей не гоняли за тридевять земель на эту диспансеризацию, потому что не поедут просто и все", - сказал он на встрече с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко. Президент подчеркнул, что в регионе для этого необходимо использовать мобильные медицинские комплексы.

"Нужно, чтобы они были там, где без них невозможно провести это обследование, а там, где можно что-то заново построить или восстановить, это нужно восстанавливать и строить, - сказал глава государства. - Может быть, какие-то переразмеренные для целей здравоохранения, устаревшие сооружения - может быть, их лучше перепрофилировать; и заново что-то построить, но закрывать старые только тогда, когда созданы новые. Ни в коем случае не закрывать заранее".

Говоря о развитии здравоохранения в регионе, Лимаренко подчеркнул, что продолжительность жизни на Сахалине остается на уровне ниже общероссийского. "И по заболеванию и смертности по онкологии у нас одни из худших позиций в Российской Федерации, - добавил он. - Мы это связываем с тем, что люди были недообследованы и вовремя не обращали внимания на здоровье, не было раннего обнаружения заболевания". По словам главы региона, в Сахалинской области нужна полная диспансеризация населения. "У нас есть 25 передвижных комплексов высокотехнологичных: мы завозим в район два автомобиля, в течение дня, без всякой очереди, с хорошим настроением люди проходят это обследование, 100 человек в день приблизительно на два автомобиля, - отметил глава региона. - Я лично наблюдал, как этот процесс происходит, с людьми общался, очень хорошая реакция".

Говоря о технической оснащенности лечебных учреждений, Лимаренко заявил, что она опасений не вызывает, однако квалификация у медперсонала низкая. Укомплектованность кадрами в этой сфере составляет только 70 %. В регионе планируют в ближайшие пять лет построить 65 объектов в сфере медицины, в том числе поликлиники и больницы. Также в Сахалинской области растет зарплата медиков. "Более того, до 2 млн [рублей] мы подняли единоразовые выплаты, если человек приезжает, начинает работать у нас, и обеспечиваем жильем, и даем ипотечные льготы, - добавил Лимаренко. - Кстати говоря, как вы давали указания, ипотека у нас от 0 до 7%, то есть это механизм хорошо работающий. И мы планируем в этом году уже 250 человек квалифицированных привезти".

По словам главы региона, в 2020 году кадровую проблему в сфере медицины власти планируют решить.

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