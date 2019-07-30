Беглов поручил провести дооснащение центра реабилитации инвалидов на юге Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение дооснастить Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района. Об этом глава города заявил журналистам во вторник по итогам посещения учреждения.

"Обратились посетители, что нужно купить автобус, мы купим микроавтобус сюда. Очень интересная идея появилась сделать здесь сад для слабовидящих людей. Мы обязательно в течение ближайшего времени сделаем именно на этой территории такой сад, чтобы они могли потрогать определенные растения руками", - сказал Беглов.

Глава города в ходе посещения осмотрел теплицу, в которой люди с инвалидностью занимаются выращиванием овощей, и поддержал предложение разместить на территории центра еще один такой объект.

По данным пресс-службы администрации губернатора, в этом году центру выделено 90 млн рублей, из которых около 2,5 млн рублей предусмотрены на обеспечение доступной среды для инвалидов. В июне в учреждении отремонтировали спортивную площадку.

Глава города отметил, что власти Петербурга занимаются переформатированием программы по оказанию помощи людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию по здоровью. Он также напомнил, что в Петербурге начала работать служба социальных участковых, которые занимаются вопросами социального обслуживания разных категорий граждан.

О центре

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района Петербурга открылся в 2003 году одним из первых в городе. Учреждение проводит комплексную реабилитацию детей-инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста. Ежегодно в центре обслуживается более 2,5 тыс. человек, за первое полугодие этого года социальные услуги получили свыше 1,5 тыс. человек.

В центре проводят обучение на специальном оборудовании компьютерной грамотности инвалидов по зрению и инвалидов с ограниченной подвижностью рук. Людей с инвалидностью готовят для участия в соревнованиях различных уровней, в целях развития паралимпийского спорта. На базе центра действуют театральная студия и кукольный театр. Учреждение также оказывает содействие в трудоустройстве инвалидов.

По данным комитета по социальной политике, в городе около 593 тыс. человек имеют ту или иную группу инвалидности, из них около 36 тыс. - с первой группой.