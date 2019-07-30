В Совфеде разработали законопроект о конкурсе на закупку питания в школы и больницы

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал и направил в правительство РФ для получения заключения законопроект о проведении двухэтапного конкурса на закупку питания в школы, санатории и больницы, чтобы избежать побед в этих конкурсах недобросовестных поставщиков. Текст законопроекта имеется в распоряжении ТАСС.

"В сфере социального питания необходим квалификационный отбор поставщиков. Проведение двухэтапного конкурса, по мнению профессиональных участников рынка социального питания, позволит исключить недобросовестных и неквалифицированных поставщиков на первом этапе конкурса", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам автора документа, в настоящее время закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не позволяет обеспечивать стабильно высокое качество социального питания. Как говорится в пояснительной записке, отбор поставщиков социального питания ведется не по качественному критерию, а по критерию наименьшей предложенной цены, в связи с чем "наблюдаются случаи поставки просроченных продуктов питания, нарушения технологии приготовления блюд, иные нарушения со стороны недобросовестных поставщиков".

Документ коснется контрактов на поставку продуктов питания для образовательных, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, отдыха и оздоровления, тех, кто осуществляет спортивную подготовку, а также организаций в сферах культуры и науки.

Согласно действующему законодательству, двухэтапный конкурс проводится для заключения контракта на проведение научных исследований и проектных работ, для энергосервисного контракта, а также контракта на создание произведения литературы или искусства.

В середине марта министр просвещения РФ Ольга Васильева на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко предложила вовсе отказаться от проведения конкурса при определении поставщика детского питания в школы. По ее мнению, снижение стоимости обеда может сказаться на его качестве.