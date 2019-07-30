Вышла новая серия "Смешариков", посвященная предотвращению лесных пожаров

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Рики" выпустила новую серию "Смешариков", в которой рассказывается о лесных пожарах. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе "Рики".

"Во вторник, 30 июля, на телеканале "Карусель" в программе "С добрым утром, малыши! " состоялась премьера серии "Урок" из цикла "Азбука защиты леса со Смешариками". Эпизод создан на студии компьютерной анимации "Петербург" по заказу ФБУ "Авиалесоохрана" и при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства", - говорится в сообщении.

Продюсер проекта "Смешарики" Юлия Николаева в беседе с ТАСС отметила, что тема мультфильма особенна актуальна в связи с последними событиями. "Цикл "Азбука защиты леса" создается с целью предотвращения природных пожаров, которые сегодня для нашей страны стали настоящим бедствием. Сгорают гектары лесов, гибнут животные, от дыма страдают сотни тысяч людей. По данным российского отделения Greenpeace, в девяти из 10 случаев причина пожара - не природные явления, а человек. Главная задача наших мультфильмов - изменить отношение людей к природе, с детства прививая осознанное поведение. Мы верим, что персонажи сериала "Смешарики" смогут повлиять на широкую семейную аудиторию, обращая внимание на безопасное поведение в лесу. Крайне важно с раннего возраста формировать правильное представление о том, как не стать причиной пожара, а если беда случилась, то каким инструкциям следовать", - подчеркнула она.

Релиз новой серии на YouTube-канале проекта "Смешарики" состоится 31 июля. Премьера нового цикла "Азбука защиты леса со Смешариками" в формате 2D состоялась весной 2019 года на канале. Первые серии были созданы в рамках проекта, реализованного совместно с Greenpeace России.

По данным ФГУ "Авиалесоохрана", на данный момент в России действует свыше 300 лесных пожаров на общей площади 2,8 млн га. Большинство из них зарегистрировано в Сибири - на территории Красноярского края и Иркутской области. Дым от пожаров чувствуется во многих городах Сибири.