В Москве задержан соорганизатор акции 3 августа Михаил Светов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Один из организаторов намеченной на 3 августа очередной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, член Либертарианской партии Михаил Светов задержан в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил председатель партии Сергей Бойко, ставший очевидцем задержания.

"Сегодня я, член нашей партии Михаил Светов и еще один человек были на переговорах в мэрии по поводу согласования акции 3 августа. Когда мы вышли оттуда и дошли до Нового Арбата, к нам подъехал полицейский автобус, откуда выбежали несколько бойцов ОМОНа и задержали Светова. Нам они сказали только то, что в отношении него ведется доследственная проверка", - сказал Бойко.

По его словам, власти Москвы и организаторы акции не пришли к соглашению по поводу ее согласования. "Мы предлагали ряд мест в Москве для ее проведения, однако в мэрии нам сказали, что могут разрешить ее проводить только на проспекте Сахарова. Этот вариант не устраивает нас", - отметил председатель партии. Как ранее сообщали в пресс-службе партии, они просили согласовать проведение мероприятия на Лубянской площади с 14:00 до 16:00 3 августа с количеством участников до 15 тыс. человек.

В минувшую субботу в центре Москвы прошел несанкционированный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1000 его участников, СК возбудил три уголовных дела по фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов. Суды получили 278 административных дел на участников митинга, более 60 арестованы, более 160 оштрафованы.

Власти заранее предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.