Шесть пунктов для размещения граждан подготовили в подтопленном районе Бурятии

ТАСС, 30 июля. Шесть пунктов временного размещения подготовили в Джидинском районе на юго-западе Бурятии, где ранее ввели режим ЧС из-за паводков. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального ГУ МЧС.

На прошедшей неделе из-за сильных дождей в Бурятии начались паводки. Вода подтопила дороги, дворы и подвалы в четырех районах республики.

"На территории села Петропавловка Джидинского района грунтовыми водами подтоплены 63 придворовые территории, 158 подполий домов. Для устройства насыпи от реки Джида работает тяжелая техника. На случай ухудшения [ситуации] предусмотрено шесть пунктов временного размещения и шесть автобусов для эвакуации населения", - говорится в сообщении. При этом в ведомстве отметили, что в настоящее время наблюдается спад уровня воды в реке.

Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Facebook, последствия паводков будут оперативно устранять за счет средств резервного фонда правительства республики. "Однако сейчас внимание правительства и всех служб обращено на минимизацию последствий стихии, предупреждение человеческих трагедий", - отметил он.

Глава республики добавил, что сотрудники МЧС и регионального агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также главы районов и старосты поселений следят за ситуацией, чтобы при необходимости своевременно оповестить людей об угрозе.