Власти Севастополя предложили профинансировать местный гостелеканал в объеме 30 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Поддержать городской государственный телеканал в размере 30 млн рублей предложил во вторник депутатам на заседании Заксобрания врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

"У нас сейчас деньги на второе полугодие предусмотрены в размере 30 млн рублей, - это не полностью до конца года, а частично. Я прошу вас поддержать эту поправку и отдать эти средства на продолжение работы канала", - сказал врио губернатора.

В декабре прошлого года при принятии бюджета Севастополя на 2019 год наиболее тяжелые разногласия возникли вокруг финансирования государственной телерадиокомпании "Информационный канал Севастополя". В настоящее время этот канал является государственным автономным учреждением города "Севастопольская телерадиокомпания". Чиновники предлагали выделить компании 80 млн рублей на 2019 год, но после решения согласительной комиссии было решено урезать финансирование до 20 млн рублей. В дальнейшем правительство надеялось на увеличение объема средств, выделяемых каналу.

Развожаев пояснил во вторник депутатам, что средства госканалу города необходимы на текущее функционирование, на заработную плату, на оплату сигнала. В настоящее время по его поручению проводится аудит всех расходов телеканала, ему необходимо время, чтобы самому разобраться с амбициозными планами развития телекомпании, которые были заявлены ранее, однако сейчас она должна продолжать работать.

"В настоящий момент на телеканале нечем платить заработную плату. Это региональное севастопольское телевидение, которое здесь принято называть губернаторским каналом, это не губернаторский канал, а государственное телевидение в городе Севастополе. Отказываться от государственного канала не следует, мы должны доносить позицию и правительства, и Законодательного собрания, и депутатов, можно сделать там дискуссионную площадку", - уточнил Развожаев.

Врио губернатора Севастополя подчеркнул, что в ближайшее время формат работы телеканала будет изменен, также там планируются кадровые изменения.