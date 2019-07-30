Присяжные в районных судах оправдали подсудимых по 20% дел

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Присяжные в районных судах в этому году оправдывали подсудимых по 20% рассмотренных дел. Об этом первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман сообщил на расширенной коллегии Генпрокуратуры России по итогам работы в первом полугодии.

"Мониторинг практики поддержания гособвинения в судах районного звена по уголовным делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей, показывает, что далекое от совершенства качество расследования порой сводит на нет возможность предоставить присяжным убедительные доказательства виновности подсудимых. По каждому пятому делу постановлен оправдательный приговор", - сообщил Буксман.

"Не всегда безупречны", по его словам, и действия самих гособвинителей. Для укрепления гособвинения в судах присяжных на уровне районных судов он призвал оказать помощь сотрудников прокуратур субъектов РФ, "имеющих уже многолетний опыт участия в таких процессах".

Рассмотрение дел с участием присяжных в районных и гарнизонный судах началось с 1 июня прошлого года. Они могут рассматривать дела об убийствах без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК РФ), об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, а также о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, следователя или судью и ряду других. Как ранее сообщили в Верховном суде, за первые семь месяцев работы судов присяжных в 2018 году присяжные оправдали 28% подсудимых (29 из 103 обвиняемых, чьи дела районные суда рассматривали с участием коллегии присяжных).

В ряде областных судов (например - в Мосгорсуде) дела с участием присяжных рассматриваются уже более 25 лет.

Кроме того, Буксман предложил прокурорам "предельно внимательно относиться к решению вопроса о возможности прекращения уголовного преследования по основанию назначения судебного штрафа, особенно в случаях, когда преступлением причинен вред интересам граждан, общества и государства". По его словам, за полгода суды прекратили уголовное преследование, удовлетворив ходатайство о назначении судебного штрафа, в отношении 20 тыс. подсудимых.