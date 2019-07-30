В Сочи появился один из крупнейших тараканов в мире

СОЧИ, 30 июля. /ТАСС/. Американский таракан (Periplaneta americana), длина тела которого достигает 5 см, а с усами - превышает 9 см, появился на улицах Сочи. Об этом сообщается на сайте Сочинского национального парка.

"Новый обитатель появился в городских кварталах Сочи, это один из крупнейших тараканов мира, красно-коричневый, хорошо летающий - американский таракан, длина тела которого достигает 5 см, а с усами - превышает 9 см. Появление американского таракана во многих районах Сочи может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов. Независимо от происхождения, у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время насекомое встречается по всему миру. "В холодных широтах эти тараканы населяют исключительно здания, а в теплых районах, как, например, в Сочи, живет и в зданиях, и в природной среде, прячась днем в различных сырых темных убежищах, предпочитая гниющую древесину. Насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию у человека, кроме того, они портят продукты и материалы в зданиях, где поселяются", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что при этом в Китае спиртовый настой из тараканов входит в число препаратов для заживления ран, а во Вьетнаме его употребляют в пищу в жареном виде.