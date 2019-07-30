УФАС выявила нарушения в мэрии Перми при выделении субсидий для местных СМИ

ПЕРМЬ, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления антимонопольной службы России (УФАС) по Пермскому краю провели внеплановую проверку документов в администрации города Перми по сообщению о нарушении законодательства при выделении субсидий местным средствам массовой информации на освещение деятельности мэрии, в результате чего выяснилось, что деньги распределялись не по закону. Об этом журналистам на брифинге рассказала начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов регионального управления ФАС Анастасия Белова.

"Проводилась внеплановая выездная проверка действий администрации города Перми при выделении и распределении субсидий из бюджета города средствам массовой информации, субсидии администрации фактически выступали в обход 44 Федерального закона, данные деньги необходимо было расходовать посредством заключения муниципальных контрактов и проведении конкурентных процедур", - сказала она.

Белова отметила, что в настоящий момент администрация заключила всего два муниципальных контракта, остальные деньги - порядка 170 млн рублей за последние три года расходовались через субсидии. По ее словам, сотрудники администрации помогали некоторым СМИ корректировать заявки до момента их официальной регистрации, а некоторых не допускали до конкурса, а также часть денег распределяли напрямую, посредством мнимого отбора. "Сначала принималось решение о предоставлении субсидий в определенном размере, и данные деньги фактически предоставлялись после выхода тех или иных материалов. Взаимоотношения СМИ и администрации носили фактически возмездный заказной характер", - добавила она.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Перми, механизм субсидирования юридических лиц предусмотрен Бюджетным кодексом РФ и не противоречит действующему законодательству и ФЗ "О защите конкуренции", мэрия работает в правовом поле. Акт проверки УФАС администрация получила и готовит свою развернутую позицию.

По итогам проверки УФАС подготовит и направит в течение августа в адрес администрации и должностных лиц предупреждение с требованием отменить действующий порядок, и в дальнейшем использовать механизм открытых торгов. На устранение нарушений у мэрии будет 14 дней, в случае неисполнения требований будет возбуждено антимонопольное дело.