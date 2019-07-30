Еще два катера для охраны Крымского моста спустят на воду к осени 2019 года

ТАСС, 30 июля. Росгвардия получит еще два противодиверсионных катера для охраны Крымского моста, которые будут спущены на воду к осени этого года. Как сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, всего запланированы четыре судна.

"Сегодня был спущен на воду второй противодиверсионный катер, всего их запланировано четыре. Первый был спущен около месяца назад. Все они поступят в распоряжение бригады, которая к концу года сформируется для обеспечения охраны моста. На сегодняшний день уже сформированы экипажи этих двух катеров. Отмечу, что третий катер будет спущен в августе, а четвертый уже в сентябре", - сказал Грибакин, отметив, что вся работа идет строго по графику.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на главу Росгвардии Виктора Золотова сообщили о том, что ведомство сформировало спецбригаду в Керчи для охраны Крымского моста. Как сообщил директор ведомства, соединение располагает большим арсеналом средств, способных предотвратить любую диверсию как с суши, так и с акватории.