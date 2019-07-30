Ростовские власти намерены запустить пассажирские перевозки в режиме "колесного метро"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Перевозку пассажиров автобусами в формате "колесного метро" планируют организовать в Ростове-на-Дону в 2020 году, сообщил журналистам во вторник директор городского департамента транспорта Христофор Ермашов.

"Будем рассматривать вопрос введения экспресса - так называемого колесного метро <...> Это некие экспресс-маршруты, которые будут с внутренних транспортно-пересадочных узлов с двумя-тремя остановками следовать в центральную и другие части города. Будем смотреть, насколько это эффективно и пилотно, на базе нашей муниципальной транспортной компании приступим к реализации этого проекта", - сказал Ермашов, добавив, что начать такие перевозки планируется "не позже первой половины 2020 года".

Он уточнил, что для перевозок в режиме "колесного метро" будут использоваться обычные автобусы, которые будут следовать по выделенным полосам движения. При этом количество полос для пассажирского автотранспорта планируется увеличить. "Сейчас у нас 38 км выделенных полос, мы хотим довести до 60 км", - уточнил директор департамента.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал о том, что в 2020 году планируется начать проектирование в Ростове-на-Дону подземно-надземного метро. По его словам, этот проект может быть реализован в формате государственно-частного партнерства.

Метро в Ростове-на-Дону, городе с населением более 1,1 млн человек, планировалось строить еще с 1970-х годов, однако сначала не хватило средств, потом планы были отложены в связи с распадом СССР. Во второй раз к проекту планировали вернуться после 2010 года. В администрации Ростова-на-Дону было создано управление метро, проведены предпроектные работы на разработку первой линии из девяти станций, связывающих Западный жилой массив с центром города. Стоимость проекта на тот момент оценивалась почти в 77 млрд рублей.