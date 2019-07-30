В Совфеде допустили введение уголовной ответственности за домашнее насилие

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не исключает того, что в законодательство могут быть внесены изменения, касающиеся перевода домашнего насилия в уголовную плоскость после анализа состояния законодательства в этой сфере.

"Да, может. Ситуация такова, что у нас есть решение ЕСПЧ [Европейского суда по правам человека] по делу [Валерии] Володиной против России, это может привести к изменению законодательства, без этого сложно будет исполнить похожие решение ЕСПЧ, это требует специального анализа. Не факт, что это будет восстановление того, что было (до 2017 года, когда домашнее насилие было декриминализировано - прим. ТАСС), возможно, другие нормы. Да, [перевод] в уголовную плоскость", - сказал Клишас ТАСС во вторник, отвечая на вопрос, о том возможна ли криминализация домашнего насилия.

В начале июля ЕСПЧ обязал власти РФ выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда россиянке Валерии Володиной, которая подверглась домашнему насилию. Кроме того, суд отметил, что в российском праве не закреплено понятие "домашнее насилие" и не существуют охранные ордера. Как говорится в решении судей ЕСПЧ, "эти пробелы в законодательстве наглядно показывают, что власти не признают важность проблемы домашнего насилия в России и дискриминационного эффекта, который насилие оказывает на женщин".

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам проанализировать состояние законодательства и правоприменительной практики, касающейся семейного бытового насилия, чтобы принять меры, необходимые для защиты женщины.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова неоднократно высказывалась о необходимости принятия закона о профилактике домашнего насилия. Так, во время работы депутатом Госдумы она была автором одного из вариантов такого законопроекта, который позднее был отклонен.

О законе

В конце 2018 года зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что работа над проектом закона об основах профилактики семейно-бытового насилия завершается. В документе идет речь о так называемом охранном ордере - запрете виновным в домашнем насилии приближаться к пострадавшим от их рук. Это позволит изменить сложившуюся практику, когда жертва рукоприкладства вынуждена уходить из дома и прятаться от агрессора в кризисном центре. Система охранных ордеров уже действует в ряде стран - в Белоруссии и Казахстане.

В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье. Закон переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.