В Эстонии разработали блокчейн-технологию проверки подлинности вина

ТАЛЛИН, 30 июля. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Подделка вина вскоре, возможно, станет невыгодным занятием, так как эстонская компания программного обеспечения Guardtime разработала блокчейн-технологию распознавания винного фальсификата и обещает вскоре представить ее заинтересованным потребителям

"Сейчас поддельные вина создают многомиллиардный глобальный рынок, поэтому потребители проявляют все большую бдительность в отношении происхождения вина, - заявил порталу И-эр-эр исполнительный директор Guardtime Дэвид Шортхаус. - Совместными усилиями мы нашли возможность удовлетворить спрос потребителей с помощью блокчейн-технологии и заверить покупателей в том, что при покупке вина они не столкнутся с подделкой".

Новая технология, разработанная по просьбе австралийского винодела Джеффри Гроссет, представляет собой приложение для смартфона, с помощью которого (приложения) покупатели смогут сканировать код приобретаемого ими вина для проверки его подлинности.

Новая технология позволяет хранить всю историю изменения цифровых данных о продукте, включая сведения о том, кто выращивал виноград, участвовал в его переработке и т.п. Вся информация о том, кто и когда вносил изменения в данные о напитке, также будет доступна покупателю, что позволит установить подлинность вина даже не специалисту. Свою разработку Guardtime начнет тестировать на виноградном урожае 2020 года.

Блокчейн - децентрализованная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. Главное преимущество блокчейна в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в этой системе информацию. Другое преимущество данной технологии - отсутствие необходимости в посредниках, так как третьей стороны для подтверждения передачи информации не требуется.

Среди всех стран Балтии Эстония дальше всех продвинулась в изучении возможностей использования технологий блокчейн. В 2017 году здесь был создан первый в Европе криптовалютный банк Polybius, все процессы которого построены на этой технологии. В сентябре 2018 года в Таллине состоялся первый цифровой саммит ЕС, на котором лидеры Евросоюза обсуждали возможность построения единого цифрового рынка, в том числе и с использованием новейших технологий. Блокчейн-возможности Эстонии заинтересовали и иностранных инвесторов: японские предприниматели Казутеру Аримура и Хикару Кусака выразили желание открыть "криптошахту" по добыче криптовалют в технопарке расположенного на границе с Россией уезда Ида-Вирумаа.

Сегодня Эстония предлагает порядка 600 болкчейн-услуг. Республика одной из первых в мире создала программу электронного резидентства, которая позволяет ее участникам-иностранцам пользоваться практически всем спектром онлайн-услуг этой страны. Ее власти рассчитывают, что к 2025 году в мире будет насчитываться не менее 10 млн "электронных эстонцев".