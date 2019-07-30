В новом здании СК оборудуют тир для проведения учебно-тренировочных стрельб

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Тир для учебно-тренировочных и зачетных стрельб появится в новом здании Следственного комитета России в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, во вторник глава СК Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам ввода корпуса в эксплуатацию.

"Новый 18-этажный административный комплекс СК России площадью около 60 тыс. кв. м расположен рядом с основным зданием комитета. В здании созданы все условия не только для несения службы, но и для проведения учебно-тренировочных занятий и зачетных стрельб", - сообщили в СК.

В совещании приняли участие ряд руководителей подразделений центрального аппарата СК, а также представители строительной организации. Они обсудили завершающие этапы подготовки здания, обеспечение его необходимыми каналами связи, оснащение кабинетов для сотрудников, а также создание для них комфортных условий процесса реализации возложенных функций. "Председателю Следственного комитета России доложено о подготовке документации по сдаче в эксплуатацию здания", - отметили в пресс-службе. Бастрыкин по итогам совещания дал ряд поручений по оперативному оснащению здания и его вводу в эксплуатацию.