ФСО запретила своим сотрудникам использовать гаджеты в помещениях для секретных работ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) РФ запретила своим сотрудникам использовать смартфоны и планшеты в помещениях, где проводятся секретные работы или хранятся носители сведений, составляющих гостайну. Соответствующий приказ ФСО опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Не допускается использование военнослужащими электронных изделий в аттестованных на соответствие требованиям по обеспечению безопасности информации помещениях, в которых проводятся секретные работы и (или) хранятся в нерабочее время носители сведений, составляющих государственную тайну, обеспечивается сохранность указанных сведений", - отмечается в документе.

В приказе поясняется, что он регулирует порядок использования военнослужащими ФСО для выполнения своих обязанностей электронных технических средств, в которых могут храниться или которые позволяют передавать через интернет аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Документ регламентирует, что решение о возможности использования таких устройств принимается руководством ФСО и оформляется в виде перечня сотрудников, которым дается такое разрешение.