Покрас Лампас: правила создания граффити в Москве повысят качество работ на фасадах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правила нанесения граффити на здания в Москве, утвержденные столичным правительством в июле, позволят контролировать рынок рекламы на фасадах и будут способствовать появлению качественных авторских работ. Такое мнение ТАСС высказал художник-каллиграф Покрас Лампас (Арсений Пыженков).

"Я слежу за этой ситуацией давно, основная причина ввода этих правил - это регулировка на фасадах рынка рекламы, которая была за последние пять лет нанесена в очень большом количестве многими брендами в виде граффити, это был обход закона о наружной рекламе, запрещающего делать баннерные растяжки на фасадах. Сейчас все будет жестко регулироваться, рекламные фасады будут закрашены. Это хорошая инициатива с точки зрения регуляции рынка рекламы", - сказал художник.

Он отметил, что рекламных граффити особенно много в центре города, почти всегда они нанесены без указания автора эскизов, часто техника исполнения "хромает", а иллюстрации не подходят для городской среды. По мнению Лампаса, регулирование этой сферы будет способствовать появлению авторских работ вместо рекламных иллюстраций.

"Раньше авторские работы, если и появлялись, они зачастую через какой-то период были закрашены рекламой, так как фасады сдавалась в аренду. Например, у меня был фасад на Цветном бульваре, его закрасили в начале июня, потому что фасад сдавался под аренду для рекламы. Сейчас там просто неоднородно бордовым цветом закрашено. У нас происходило такое, что художники даже не подписывались под рекламными картинками, потому что это было стыдно", - добавил художник.

Покрас Лампас выразил надежду, что со временем правила будут уточняться. Он также предположил, что круг тем художественных работ, указанный в правилах, будет расширен.

В департаменте СМИ и рекламы Москвы ТАСС подчеркнули, что уличное искусство не должно развиваться в угоду чьим-то корыстным интересам. "К сожалению, такая практика сложилась в последние годы, когда многие поверхности, причем самые видовые, облюбовали бренды автомобильных компаний и различного масс-маркета. Зачастую такая реклама оказывалась низкого качества, которая портила облик города, и с этим, кстати, согласны большинство представителей арт-сообщества" - сказали в пресс-службе ведомства.

Дорогу молодым

Покрас Лампас считает, что регулирование вряд ли может стать новым препятствием для молодых граффити-художников, так как порог вхождения в эту сферу всегда был высок. "Технически расписать фасад - это минимум 200 кв. м. Если считать по смете, даже краска на 200 кв. м - это большой объем. Надо подготовить фасад, отреставрировать, нужна аренда спецтехники не на один день, нужны технические ассистенты. Зачастую работать приходится по ночам, что требует дополнительного освещения", - сказал художник.

Он предположил, что признанные граффити-художники могут помогать молодым авторам с продвижением и согласованиями, чтобы их творчество попадало на фасады.

Художник считает, что в состав экспертной группы, которая будет принимать выполненные работы уличных художников, должны войти представители арт-сообщества и арт-фестивалей. При этом сам Покрас Лампас в экспертную группу вступать не планирует, так как старается не оценивать искусство.

Арт-пространство в центре сохранится

В департаменте СМИ и рекламы считают, что создание правил нанесения граффити в Москве приведет к развитию имиджа города и его туристической привлекательности.

"Принятие постановления правительства Москвы о регулировании граффити не предполагает запрета арт-пространства в центре Москвы. Город, наоборот, выступает за развитие этого уличного искусства, чтобы появлялись интересные и достойные работы, которые помогли бы обогатить восприятие мегаполиса, подчеркнуть его уникальность", - сказал собеседник агентства.

Правила для граффити

Постановление об утверждении правил нанесения граффити на здания в столице правительство Москвы выпустило 16 июля. Ранее таких правил не было.

Согласно нормам, рисунки должны быть посвящены выдающимся личностям, историческим событиям, науке, искусству или спорту. Они не должны содержать призывы к насилию и жестокости, потреблению наркотиков, порочить чью-то честь или достоинство, отражать информацию рекламного или порнографического характера.

Как ранее сообщали в департаменте СМИ и рекламы столицы, всего в городе более 100 "рекламных" граффити. Работы за собственный счет должны удалить те, кто их нанес или заказал. Если этого не произойдет, то граффити сотрут за счет городского бюджета.

Дизайн-проекты граффити впредь будут согласовывать территориальные органы управления, департамент СМИ и рекламы, департамент культуры, департамент культурного наследия, департамент ЖКХ, комитет по архитектуре и градостроительству, департамент городского имущества. Госжилинспекция будет принимать работы.