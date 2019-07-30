Суды Петербурга приняли более 500 исков о нарушениях в работе избирательных комиссий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Суды Петербурга приняли к производству 511 административных исковых заявлений и материалов по делам об административных правонарушениях в работе избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) и территориальных избиркомов (ТИК). Как сообщается во вторник в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города, в 70% случаев требования истцов удовлетворяются полностью или частично.

"На 17:00 мск 30 июля районными судами и мировыми судьями города принято к производству 511 административных исковых заявлений и материалов по делам об административных правонарушениях, касающихся действий ИКМО и ТИК. Рассмотрено 400. В 70% случаев требования истцов удовлетворяются полностью или частично", - сказано в сообщении. В пресс-службе также отметили, что Санкт-Петербургским городским судом зарегистрировано 23 административных исковых заявления к горизбиркому.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК) за время избирательной кампании отменила 275 решений ИКМО об отказе в регистрации кандидатов, после чего 60 кандидатов были зарегистрированы, по 215 кандидатам вопрос о регистрации обязали рассмотреть ИКМО. По данным горизбиркома, за период проведения кампаний поступило более 1600 обращений по выборам депутатов муниципальных советов. ГИК Петербурга направил следователям материалы по факту нарушений для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий").

В начале избирательной кампании муниципальных депутатов ГИК обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости организовать работу в нерабочие часы по будням. В единый день голосования, 8 сентября, в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов, должно быть замещено 1560 мандатов.