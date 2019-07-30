Глава Минтранса считает, что курилки в аэропорту сберегут здоровье некурящих

ОРЕНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Курительные комнаты в аэропортах сберегут здоровье некурящих пассажиров, считает министр транспорта РФ Евгений Дитрих. При этом он скептически относится к идее платных курилок.

"Могу сказать, что если курилки будут, это сбережет здоровье тем, кто не любит курить. Места [для курения] нужны с правильной, хорошей вентиляцией, чтобы окружающие не страдали. Платными они должны быть или бесплатными? Когда вы мне покажете где-то платные курилки в мире, я, наверное, подумаю", - заявил Дитрих журналистам.

Ранее газета "Известия" сообщила, что депутаты Госдумы планируют внести поправки в законопроект о возвращении курительных комнат в аэропорты, предусматривающие платный вход. Стоимость может составить около 50-100 рублей.

В осеннюю сессию Госдума планирует принять во втором и третьем чтениях законопроект, который возвращает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов.

Первое чтение документа состоялось 16 июля. Согласно законопроекту, курение допускается "в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом".

В настоящее время закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" запрещает курение на территории и в помещениях аэропортов.