Глава Приамурья отметил, что отказ жителей эвакуироваться повышает риски для спасателей

ТАСС, 30 июля. Отказ населения покинуть зону паводка в Амурской области повышает риски для спасателей в случае ухудшения погоды. Об этом написал на своей официальной странице в Facebook губернатор Амурской области Василий Орлов.

В понедельник на заседании комиссии по ЧС Орлов отметил, что остающихся в зоне паводка необходимо обеспечить необходимым минимумом продуктов и питьевой водой. Глава региона и оперативные службы уговаривали жителей уехать, однако пока люди продолжают оставаться в затопленном селе. Людям предлагают покинуть зону паводка на вертолете.

"Мы видим риск ухудшения погоды, и тогда эти люди будут требовать эвакуации, которую уже невозможно будет организовать без риска для жизни спасателей и эвакуируемых. Мы вынуждены держать более 30 спасателей в этом населенном пункте на случай ухудшения погоды и необходимости проведения экстренных спасательных работ, а также чтобы доставить питание/воду неэвакуированным людям. Эти спасатели нужны в другом месте, ниже по течению, где идет гребень паводка", - написал Орлов.

Он добавил, что в пунктах временного размещения были созданы все необходимые условия.

Как сообщалось, власти Амурской области планируют предложить узаконить принудительную эвакуацию граждан в случае чрезвычайной ситуации.

Паводки в Амурской области

По данным правительства области, около 280 человек в понедельник эвакуированы из зоны паводков, в общей сложности вывезено из подтопленных населенных пунктов Приамурья около 2 тыс. человек, более 600 из них находятся в пунктах временного размещения. Остаются подтопленными 14 населенных пунктов, 584 жилых дома, 820 приусадебных участков. Гребень паводка проходит в районе села Мазаново Мазановского района. С авиабазы жителям, попавшим в зону подтопления, доставлены 950 литров воды, тонна продуктов, 200 литров горюче-смазочных материалов.

Пресс-служба управления МВД по Амурской области сообщила о начале работы горячей телефонной линии для пострадавших. В регионе открываются пункты сбора вещей: в первую очередь пострадавшим нужны постельное белье, полотенца, средства личной гигиены, теплая одежда, обувь.

В понедельник, как сообщается на сайте регионального правительства, 30 первых школьников из подтопленных районов принял оздоровительный лагерь "Огонек" города Благовещенска.

Паводок в Амурской области, согласно прогнозам, будет продвигаться дальше по бассейну реки Зея, не исключено попадание в зону ЧС 24 населенных пунктов и около 1 тыс. жилых домов.