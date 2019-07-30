Врачи рассказали, как защититься от дыма лесных пожаров

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сложная ситуация с природными пожарами и задымление в ряде регионов России создают риски для людей с хроническими заболеваниями, особенно страдают аллергики, люди с болезнями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Как рассказали во вторник опрошенные ТАСС врачи, в этот период необходимо укреплять иммунитет, меньше находиться на открытом воздухе в окутанных дымом районах, а если и приходится выходить на улицу - использовать респираторы и всячески избегать дыма.

"Сильно реагируют глаза, развивается так называемый синдром сухого глаза. Реагируют кожные покровы на задымление и развивается целый ряд кожных заболеваний, которые связаны с воздействием различных химических субстанций, которые содержатся в дыме. Реагирует центральная нервная система, меняется манера поведения человека, приходят бессонница, раздражение, состояние глубокой астении [повышенной утомляемости]. Все это проявления той интоксикации, которая связана с задымлением", - рассказал ТАСС советский и российский пульмонолог, академик РАН Александр Чучалин.

По его словам, длительное воздействие дыма и угарного газа негативно сказывается на работе легких, сосудов, сердца, почек, печени, приводит, в частности, к увеличению числа больных воспалением легких, а также росту случаев гипертонических кризов, стенокардии, инфарктов и инсультов.

Как защититься

Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа также отметила, что задымленный воздух особенно опасен для людей, которые страдают хроническим бронхитом и бронхиальной астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому нужно "стараться меньше бывать на улице".

Александр Чучалин порекомендовал принимать витамины, чтобы минимизировать негативное воздействие дыма на организм. "Целый ряд приемов, которые позволяют человеку активно удалить метаболиты этого воздействия. К ним относится группа витаминов Е, витамины группы А и антиоксиданты, которые позволяют человеку снизить повреждающее воздействие факторов на организм человека", - рассказал пульмонолог.

Не стоит также проветривать помещения. Кроме того, он посоветовал отказаться от сигарет, а тем, кто подвергся воздействию дыма, - в августе-сентябре привиться от гриппа и пневмонии.

Людмила Лапа рекомендует надевать специальные маски, использовать кислородные подушки. "Закрывать окошки все, и на окна, если мы открыли, обязательно мокрую простынь надо вешать, чтобы она задерживала все эти токсины, которые передаются вместе с дымом", - добавила она.

Врач-токсиколог Алексей Водовозов отметил, что обычные маски срабатывать не будут, поскольку они пропускают мелкодисперсные частицы. "Если пользоваться респираторами, то нужно смотреть, чтобы у них были фильтры с пометкой P3 - они пропускают наименьшее количество частиц воздуха, некоторые газы задерживают. Обычные респираторы не подойдут", - сказал токсиколог.

Также врачи рекомендовали пить больше жидкости в этот период.

О ситуации с пожарами

По данным "Авиалесоохраны", в России действует свыше 300 лесных пожаров на общей площади 2,8 млн га. Большинство из них зарегистрировано в Сибири на территории Иркутской области (58 пожаров на площади 71 836 га) и Красноярского края (36 пожаров на площади 19 522 га).