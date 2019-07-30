Представитель США по делам заложников направлен на процесс A$AP Rocky в Швеции

СТОКГОЛЬМ, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп направил своего спецпредставителя по делам заложников Роберта О"Брайена на судебные слушания по делу задержанного за драку рэпера A$AP Rocky, которые начались во вторник в окружном суде Стокгольма. Об этом сообщает газета Aftonbladet .

"Президент попросил меня поехать сюда, чтобы помочь американским гражданам. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуть их домой", - отметил посланник американского президента в интервью изданию в здании суда.

Роберт О'Брайен - ведущий американский дипломат и партнер юридической фирмы в Лос-Анджелесе. Он был, среди прочего, заместителем представителя США в Генеральной Ассамблее ООН во время президентства Джорджа Буша - младшего, работал юристом в Совете Безопасности ООН. Трамп назначил его в мае 2018 года специальным посланником президента по вопросам заложников.

Первый день слушаний

На своем первом заседании по делу суд заслушал вступительное слово обвинения и защиты, был также проведен допрос истца - 19-летнего беженца из Афганистана. "По тому, как они били меня разбитой бутылкой, казалось, что меня хотели убить", - рассказал он через переводчика. Потерпевший требует 139 700 крон ($14 тыс.) в качестве компенсации, в том числе за "унижение, причинение боли, потерю дохода".

"Он (A$AP Rocky) признает, что бросил истца на землю, наступил ему на руку и нанес удар или толчок в плечо", - сказал адвокат рэпера Слободан Йовичич. При этом защита обратила внимание, что именно афганец и его приятель начали приставать к компании исполнителя. A$AP Rocky и двое других обвиняемых утверждают, что насилие являлось защитой в чрезвычайной ситуации, которую они восприняли как риск для жизни или здоровья, так как увидели кровь на майке телохранителя.

Прокурор признал, что 19-летний истец и его приятель незадолго до начала драки приставали к Рокки и его сопровождению. Обвинение сообщило, что охранник оттолкнул афганца, при этом сломались наушники потерпевшего, поэтому он последовал за артистом.

Пострадавший заявил, что его били бутылками по правой стороне затылка. В суде он не мог с уверенностью сказать, кто именно нанес удары. В больнице также не обнаружили и никаких серьезных травм головы.

Как сообщает газета Expressen, свидетелем истца в четверг выступит его 20-летний афганский знакомый, который был рядом во время инцидента. Этого молодого человека привезут в зал суда из СИЗО, куда он попал по подозрению в краже в двух магазинах в центре Стокгольме - уже после драки с A$AP Rocky. Друг пострадавшего был при этом вооружен ножом.