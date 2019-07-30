Верхняя палата парламента Индии одобрила запрет на мгновенный развод

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июля. /ТАСС/. Верхняя палата индийского парламента Раджья Сабха одобрила во вторник законопроект, признающий уголовным преступлением практику так называемого мгновенного развода через "тройной талак" по мусульманским обычаям. Как сообщил журналистам министр юстиции страны Рави Шанкар Прасад, за законопроект проголосовали 99 депутатов и 84 - против. Многие члены палаты воздержались или отказались участвовать в голосовании.

"Сегодня - исторический день. Теперь обе палаты предоставили справедливость мусульманским женщинам. Это - начало преобразования Индии", - цитирует Прасада телеканал NDTV.

Нижняя палата Лок Сабха одобрила законопроект "о тройном талаке" еще в прошлом году. Однако верхняя палата Раджья Сабха тогда не пропустила его, потребовав внести ряд изменений. Законопроект теперь поступит на подпись президенту Раму Натху Ковинду, что считается простой формальностью.

После принятия закона за попытку развода "тройным талаком" можно будет получить до трех лет тюрьмы и штраф.

Слово "талак" в переводе с арабского означает "развод", и мусульманин, сказав жене это слово трижды, может считать себя свободным, а жена должна уйти из его дома. Как отмечают местные СМИ, в последнее время среди индийских мусульман появилась некая мода на "тройной талак" с использованием современных технологий - многие присылают эти три слова через Facebook или WhatsApp.

Индийские мусульманки неоднократно жаловались в судебные инстанции, требуя отменить эту устаревшую практику. В августе 2017 года Верховный суд страны признал развод через "тройной талак" противоречащим конституции и призвал не использовать его.