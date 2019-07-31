В Минздраве дали рекомендации по защите от дыма лесных пожаров

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минздрав рекомендует людям, проживающим в задымленных от лесных пожарах регионах РФ, особое внимание уделить профилактическим мероприятиям для предупреждения отравления продуктами горения и предотвращения развития заболеваний. В частности, часто промывать глаза и горло, а также избегать длительного нахождения на улице, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"При повышенной задымленности атмосферного воздуха, вызванной лесными пожарами, с целью предупреждения отравления людей продуктами горения, обострения сердечно-сосудистых, легочных и прочих хронических заболеваний, предупреждения острых приступов заболеваний следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, ограничивающим поступление в организм вредных химических веществ. При выборе одежды отдавать предпочтение натуральным тканям. Несколько раз в день принимать душ, промывать нос и горло", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

В быту и на рабочих местах рекомендуется использовать системы кондиционирования и очистки воздуха, занавешивать окна увлажненной тканью и периодически ее менять, проводить влажную уборку, а также носить защитные маски в случае усиления запаха дыма. "Людям, страдающим легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, нужно брать с собой необходимые лекарства. Избегать употребления алкогольных напитков и пива, исключить курение, так как это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем", - следует из сообщения.

Взрослым также рекомендуется выпивать два-три литра жидкости в день. В частности, в Минздраве советуют пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки, соки, минерализированные напитки, кислородно-белковые коктейли для возмещения потери солей и микроэоементов в организме. При этом, газированные напитки и жирную пищу следует исключить. "В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные врачом", - добавили в министерстве.

По данным медиков, наиболее подтвержденными к восприятию продуктов горения являются дети до года, люди старшего возраста, лица с болезнями органов дыхания и системы кровообращения. "Для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется измерять артериальное давление не менее двух раз в день. При устойчивой артериальной гипертензии - обратиться к врачу, иметь при себе лекарственные препараты, рекомендованные лечащим врачом", - сказано в пресс-службе.

По данным Авиалесоохраны, в России действует свыше 300 лесных пожаров на общей площади 2,8 млн га. Большинство из них зарегистрировано в Сибири на территории Иркутской области (58 пожаров на площади 71 тыс. 836 га) и Красноярского края (36 пожаров на площади 19 тыс. 522 га).