Участниками тренингов по оказанию помощи дельфинам на Кубани стали 20 человек

СОЧИ, 30 июля. /ТАСС/. Участниками бесплатных тренингов по спасению дельфинов в Туапсинском районе Краснодарского края стали 20 жителей и гостей курорта, из них пять вошли в бригаду волонтеров. Об этом рассказала во вторник ТАСС организатор тренинга, директор Центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

Проект "Дельфины Черного моря", разработанный командой ученых и экспертов центра спасения дельфинов "Дельфа", будет реализован в 2019-2020 годах с использованием президентского гранта в размере 2,5 млн рублей. Данные средства направят на бесплатные тренинги для 400 жителей черноморского побережья Кубани по оказанию помощи пострадавшим диким китообразным, а также для приобщения населения к работе центра. Первое занятие состоялось в Сочи в гостиничном комплексе "Имеретинский" 19 июля, в нем приняли участие около 100 жителей и гостей города.

"Людей было не так много, как в Сочи, всего зарегистрировалось 40 человек, из них пришли те, кому это на самом деле нужно, около 20 человек. Были участники из Краснодара, Воронежа, Ставрополя, отдыхали на побережье и решили посетить наши занятия. По итогам сочинских занятий к нам в волонтеры записались 40 человек, в Туапсинском районе появилось пять добровольцев. Как и планировалось, они составят новую бригаду волонтеров, которые будут вести учет, мониторинг и помогать дельфинам непосредственно в Туапсе, а не дистанционно, как происходит сейчас", - сказала Белей.

Тренинги в Туапсинском районе прошли по примеру уже состоявшихся занятий в Сочи. "Добровольцы узнали, чем болеют дельфины, как правильно и без риска для себя им можно помочь в различных критических ситуациях, в том числе, если они запутались в сетях, ранены, выбросились на берег, какие при этом используются подручные средства. Волонтеры освоили спецметоды и технику и закрепили свои знания и навыки на берегу моря и в воде. Также участникам тренингов рассказали, как наблюдать за китообразными, собирать и передавать о них информацию ученым", - сообщили журналистам в пресс-службе администрации района.

Следующие тренинги пройдут в Анапе, на Таманском полуострове, Новороссийске и Геленджике, зарегистрироваться на занятия можно на сатйе центра "Дельфа". Заключительный тренинг состоится в октябре в Москве для студентов медицинских и ветеринарных вузов. Ожидается, что в целом участниками занятий станут около 400 человек.

Дельфины Черного моря

Китообразные Черного моря занесены в Красную книгу. В 2018 году на черноморском побережье Кубани было зафиксировано 86 случаев гибели дельфинов. С начала - уже 191 случай. За все время специалистам Центра удалось спасти восемь дельфинов.