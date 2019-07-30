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Глава СПЧ обратится к курганским властям из-за ликвидации комиссии по правам человека

Комиссия ликвидирована в связи с тем, что она "дублировала функции регионального уполномоченного по правам человека", пояснили в пресс-службе губернатора

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выразил недоумение по поводу ликвидации комиссии по правам человека в Курганской области и намерен обратиться к властям региона. Об этом сообщается в среду на сайте СПЧ.

"Мы обязательно обратимся к главе региона с предложением вернуться к вопросу о судьбе комиссии и рассмотреть возможность ее преобразования в региональный СПЧ с соответствующим обновлением состава и расширением функционала", - приводятся в сообщении слова Федотова.

Комиссия по правам человека ликвидирована в Курганской области 30 июля в связи с тем, что она дублировала функции регионального уполномоченного по правам человека, сообщали ТАСС в пресс-службе губернатора.

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Федотов, Михаил АлександровичКурганская область
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