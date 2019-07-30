"Гринпис": паводки на юге Иркутской области могли начаться из-за жары в соседних районах

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Паводок после дождей в Иркутской области мог произойти из-за аномальной жары на севере региона и в Красноярском крае, сообщил в среду ТАСС руководитель энергетической программы российского отделения "Гринпис" Владимир Чупров.

"Очередной паводок в Иркутской области, теперь уже на юге, как ни парадоксально, скорее всего, связан с аномальной жарой в Красноярском крае, на севере Иркутской области и в других районах Сибири, где сейчас бушуют лесные пожары. Связано это с тем, что причиной жаркой погоды является так называемый блокирующий антициклон - огромные массы теплого воздуха, которые "запирают" горящую Сибирь для проникновения более холодного и влажного воздуха. В результате осадки, которые должны были пролиться дождем в том же Красноярском крае, выпадают в виде аномальных дождей на периферии или границе этого блокирующего антициклона, в том числе на юге Иркутской области", - сказал Чупров.

Во втором оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории России отмечается, что частота блокирующих антициклонов увеличивается, отметил эксперт. "То есть можно сказать, что изменение климата ведет к самым неожиданным и неприятным последствиям, когда мы тонем и горим одновременно", - пояснил Чупров.

По его словам, для того, чтобы избежать катастрофических сценариев, необходимо сокращать выбросы парниковых газов.

В Иркутской области проходит вторая волна паводков, подтопления произошли в восьми районах региона, в том числе тех, которые пережили наводнение месяц назад. Первая волна паводков прошла в конце июня - начале июля, из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.