СМИ: имя Мухаммед стало самым популярным для новорожденных в Израиле

ТАСС, 31 июля. Самым распространенным именем, которым в течение прошлого года называли родившихся в Израиле детей, стало Мухаммед. Об этом факте сообщила в среду газета Haaretz, приводя данные израильского Центрального статистического бюро.

Имя Мухаммед, которым в 2018 году нарекли 2646 появившихся на свет в Израиле мальчиков, почти в два раза обогнало по популярности второе по частотности имя, полученное новорожденными. Среди детей, родившихся в еврейских семьях, наиболее распространенным стало имя Давид - им назвали почти 1,5 тыс. младенцев мужского пола. На третьем месте - Ариель, с прошлого года в Израиле так зовут еще около 1,3 тыс. детей.

Среди самых распространенных женских имен вне конкуренции Тамар. Это имя занимает первое место по популярности у молодых родителей в Израиле уже третий год подряд. Все более востребованными в еврейском государстве становятся и такие женские имена, как Майя и Авигайль.

Статистики отмечают, что израильтяне, выбирая имена своим детям, все чаще используют те, которые носят персонажи популярных телесериалов, или же иностранные, такие, например, как Ленни, Томми и Дилан. Вместе с тем они указывают и на тенденцию все большего распространения среди новорожденных имен библейских героев, таких как Авель, Леви, Исайя.