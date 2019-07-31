Спецслужбы Киргизии предупредили СМИ о недопустимости создания напряженности в обществе

БИШКЕК, 31 июля. /ТАСС/. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предупредил средства массовой информации страны о недопустимости размещения публикаций, которые могут привести к обострению общественно-политической ситуации в республике. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении ГКНБ.

"В связи с участившимися публикациями и телевизионными материалами в поддержку беглого президента Курманбека Бакиева и его близких родственников в различных информационных источниках ГКНБ отмечает, что авторы данных публикаций и телевизионных материалов не полностью осознают серьезность своих действий и их последствий", - говорится в сообщении.

В связи с этим ведомство "оставляет за собой право" объявить авторам публикаций "предостережения о недопустимости действий, которые могут привести к напряженности в обществе". Как отмечает ГКНБ, ранее Бакиев и его родственники по решению суда заочно были признаны виновными по целому ряду эпизодов, в том числе в совершении тяжких и особо тяжких преступлений - убийств, коррупции и рейдерского захвата чужого имущества. "В настоящее время все обвиняемые находятся в розыске", - отмечает ГКНБ.

В течение недели сразу несколько печатных и интернет-изданий, а также телеканалов Киргизии опубликовали материалы в поддержку Бакиева.

Бакиев был свергнут с поста президента в апреле 2010 года в результате народной революции. Во время противостояния в Бишкеке его сторонников и представителей оппозиции были убиты около 80 противников режима бывшего главы государства и более ста получили ранения. Тем не менее, президент был свергнут и в целях безопасности вынужден был бежать из страны.

За совершенные в Киргизии преступления он был приговорен к высшей мере наказания - лишению свободы на 25 лет с конфискацией имущества. Такой же приговор был вынесен в отношении ряда людей из близкого окружения Бакиева, в частности его брата и сына. Бывший глава государства, лишенный статуса экс-президента, сейчас проживает в Белоруссии.