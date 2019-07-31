Одноразовые принадлежности могут исчезнуть из гостиничных номеров Хайнаня

САНЬЯ /Китай/, 31 июля. /ТАСС/. Ассоциация туристических отелей южнокитайской провинции Хайнань предложила прекратить использование некоторых одноразовых принадлежностей постояльцами гостиничных номеров на острове. Как сообщила газета China Daily, эти меры направлены на защиту экологии региона и продвижение "зеленого" образа жизни.

Ассоциация предлагает с 1 сентября текущего года ограничить предоставление в номерах одноразовых пилок для ногтей, бритвенных приборов, чистящих губок для обуви, увлажняющих средств, почтовых конвертов, матерчатых сумок, тапочек, а также ватных палочек. Отмечается, что в случае необходимости гости могут получить такие принадлежности на стойке регистрации отеля или попросить обслуживающий персонал доставить их прямо в номер.

"В последнее время проблема ликвидации неиспользованных одноразовых принадлежностей встала особенно остро, - признал заместитель генерального секретаря ассоциации Ван Дэюй. - Увеличение подобного рода отходов может нанести вред окружающей среде - в основном предметы одноразового использования изготовлены не из экологически чистых материалов".

По его словам, "контроль за выдачей одноразовых принадлежностей имеет большое значение в минимизации бесполезной траты ресурсов". "Мы предлагаем отелям размещать информацию о новых правилах на стойках регистрации, в лобби, а также в социальных сетях", - продолжил Ван Дэюй. "Таким образом, гостиницы смогут приобщить постояльцев к "зеленому" образу жизни", - резюмировал он.

По статистике, к концу 2018 года на Хайнане действовали 5064 отеля, представляющие более 100 международных гостиничных брендов. В их 300 тыс. номерах могли разместиться порядка 500 тыс. человек.