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В Ингушетии на несколько часов приостановят электроснабжение

На подстанции будут проводиться внеплановые работы

МАГАС, 31 июля. /ТАСС/. Электроснабжение 14-и населенных пунктов Ингушетии приостановят в среду на несколько часов в связи с внеплановыми работами на подстанции, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

"С 09:00 мск до 13:00 мск в связи с внеплановыми ремонтными работами на ВЛ-110 кВ Плиево-Вознесеновская-2 будет прекращено электроснабжение населения в городе Малгобек и сельских поселениях Верхние-Ачалуки, Средние-Ачалуки, Нижние-Ачалуки, Зязиков-Юрт, Новый-редант, Южное, Бековичи, Сагопши, Инарки и Пседах Малгобекского муниципального района. Также будет прекращено энергоснабжение населения в городе Карабулак и в сельских поселениях Яндаре и Троицкое и частично в городе Сунжа", - говорится в сообщении.

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