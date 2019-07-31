ФСБ и МВД проводят в Москве обыски у участников несанкционированной акции 27 июля

"Обыски проходят у участников несанкционированной субботней акции. Их проводят сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве", - сказал источник.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Силовики проводят массовые обыски у участников несанкционированной акции, приведшей к массовым беспорядкам в Москве 27 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, обыски проходят в рамках дела о массовых беспорядках, возбужденных СК после несанкционированной акции 27 июля. Силовиков интересует любая информация об участии в акции, способы ее организации. "Изымаются носители информации, флешки, планшеты и прочие устройства", - сказал собеседник агентства. Правоохранители также намерены выяснить, кто был организатором и координатором акции. "Проверяются публикации в соцсетях, мессенджерах, устанавливаются связи участников акции", - добавил собеседник агентства.

Как сообщил ранее ТАСС другой источник в правоохранительных органах, в ночь на среду обыски были проведены также сотрудниками Следственного комитета, задержан один человек - координатор движения "Левый блок" Василий Кузьмин.

Накануне стало известно, что СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) по факту проведения несогласованного митинга 27 июля в центре Москве. Оно стало четвертым уголовным делом, возбужденным по факту митинга. Ранее были возбуждены три уголовных дела по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По данным следствия, накануне проведения митинга организаторы размещали в интернете призывы к участию в нем, допуская, что могут быть спровоцированы массовые беспорядки. В результате участники акции грубо нарушали общественный порядок, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление и перекрыли движение на ряде улиц. Санкция ст. 212 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.