Координатора "Левого фронта" Кузьмина отпустили из СК после допроса по делу о беспорядках

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Координатор движения "Левый блок" Василий Кузьмин отпущен после допроса в СК по делу о массовых беспорядках после акции 27 июля в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в среду.

"Сначала у координатора движения "Левый блок" Василия Кузьмина прошел обыск, после чего его допросили в СК. Сейчас его отпустили, он пока проходит по делу свидетелем", - сказал собеседник агентства.

Накануне стало известно, что СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) после проведения несогласованного митинга 27 июля в центре Москве. Оно стало четвертым уголовным делом, возбужденным по факту митинга. Ранее были возбуждены три уголовных дела по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По данным следствия, накануне проведения митинга организаторы размещали в интернете призывы к участию в нем, допуская, что могут быть спровоцированы массовые беспорядки. В результате участники акции грубо нарушали общественный порядок, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление и перекрыли движение на ряде улиц. Санкция ст. 212 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.