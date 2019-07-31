Амурский губернатор поручил найти площадки для переселения пострадавших от паводка

ВЛАДИМИРОВКА /Амурская область/, 31 июля. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил министерству строительства региона проработать вопрос создания жилых районов для пострадавших от паводка аналогично тому, что уже построен в селе Волково Благовещенского района. Об этом он сообщил в среду во время объезда района.

"У нас есть очень хороший пример в Волково. Построено 70 домов, [где] 40 домов [занимают] переселенцы из зон подтопления. [Это] правильно выбранная высокая площадка, где есть вся социальная инфраструктура: детские сады, школы, квалифицированная медицинская помощь. Я дал поручение минстрою поизучать, где у нас есть еще такие площадки, удобные для строительства, определить несколько типовых решений домов и соответственно рассмотреть возможность их строительства", - сказал Орлов.

По его мнению, необходимо предусмотреть строительство 50-100 домов. "И потом их передавать в случае возникновения такой необходимости, как в этом году. Отдельно надо будет проработать возможность привлечения федеральных источников для финансирования этих программ", - добавил Орлов.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. В Приамурье сохраняется сложная паводковая обстановка. По оперативной информации, на территории 30 населенных пунктов в 10 районах подтоплено 611 частных жилых домов, 968 придворовых территорий, 28 участков автомобильных дорог, без транспортного сообщения остаются 15 населенных пунктов. Эвакуированы около 2,3 тыс. человек.