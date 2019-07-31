Водоналивные дамбы направили в район возможного паводка в Еврейской АО

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Спасатели направили комплекты водоналивных дамб в Ленинский район Еврейской АО, который по Амуру граничит с Китаем и где ожидаются подтопления. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Десять комплектов водоналивных дамб для защиты от подтоплений направлены в Ленинский район ЕАО. Общая протяженность дамб составляет один километр", - говорится в сообщении.

Сооружения представляют собой рукав, который наполняется водой и, тем самым, создает преграду паводку. "Это простая и довольно эффективная защита населенных пунктов в период паводка. По прибытию на место, глава района определит, в каких местах их при необходимости нужно развернуть, опираясь на опыт прошлых лет, когда вода подступала близко к селу Ленинское", - приводят в сообщении слова замначальника Главного управления МЧС России по области по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций Валентина Гарина.

По информации Гидрометеоцентра, уровень реки у села Ленинское 5-6 августа может достигнуть 850-920 см при опасном для этой местности уровне в 850 см.

Водоналивные дамбы для защиты от наводнений доставили в автономию по поручению правительства России. Такие же дамбы были доставлены в Хабаровский край, их с учетом складывающейся паводковой обстановки, собирались направить в Комсомольск-на-Амуре.

Техника для хабаровского края

В Хабаровский край также, как сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области, отправили воздушным транспортом многофункциональный комплекс "Гидробарьер" Сибирского спасательного центра МЧС России.

"Данная инженерная техника поступила на вооружение Сибирского спасательного центра в 2016 году. Комплекс состоит из машины-разведки на базе УАЗ и машины-постановки на базе КамАЗ. Один комплекс позволяет перекрыть водоналивной дамбой участок более 200 метров менее чем за два часа. Дамба устойчива к внешним воздействиям, устанавливается на любой поверхности, не смывается течением и не сдувается штормовым ветром. В комплект также прилагаются палатки, лодка и мотопомпы для откачивания воды", - говорится в сообщении на сайте областного ГУ МЧС.

Из Амурской области к Хабаровскому краю смещается сформировавшийся из-за сильных дождей гребень паводка на Амуре. Прогнозируемый уровень воды в реке превысит отметки опасного явления. Подтопления в связи с этим ждут и в Еврейской АО.