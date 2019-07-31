Прощание с Владимиром Кара-Мурзой - старшим началось в Москве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Прощание с журналистом Владимиром Кара-Мурзой, который умер 28 июля на 60-м году жизни, началось в среду в Сахаровском центре в Москве.

Проститься с Кара-Мурзой пришли десятки его коллег, в том числе сын - Владимир Кара-Мурза-младший. После прощания состоится отпевание в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. Известно, что журналист будет похоронен на Даниловском кладбище рядом с отцом.

Кара-Мурза - российский журналист, историк и телеведущий. Родился в 1959 году в Москве. Окончил исторический факультет МГУ. Работал на телекомпании НТВ в программе "Итоги", вел передачу "Сегодня в полночь" и программу "Грани" на каналах ТВ-6 и ТВС.

Был ведущим телепередач "Сейчас в России" и "Грани недели" телеканала RTVi. Лауреат премии Союза журналистов России "Золотое перо России" 1995 года. Редактор и ведущий программы "Грани времени", выходившей в эфир в 2005-2018 годах на "Радио Свобода".