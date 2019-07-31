Солисты Приморской сцены Мариинки выступят на Восточном экономическом форуме

ВЛДАИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Выступление солистов Приморской сцены Мариинского театра и Приморской краевой филармонии запланировано на фестивале "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации Приморья.

"Экспозиция театра, ставшего одной из визитных карточек края, займет особое место в павильоне Приморья. В презентационной 20-минутной программе на "Улице Дальнего Востока" солисты Приморской Мариинки, краевой филармонии и другие артисты региона покажут фрагменты из известных балетных постановок, а также оперные партии", - говорится в сообщении на сайте администрации.

По словам директора краевого департамента культуры Елены Бронниковой, Приморская сцена Мариинского театра будет впервые представлена в экспозиции Приморья на "Улице Дальнего Востока". В этом году свои павильоны представят 11 субъектов Дальневосточного федерального округа, включая вошедшие в него Республику Бурятию и Забайкальский край.

Выставка будет открыта для гостей и участников ВЭФ с 3 по 6 сентября. 7 сентября запланирован "социальный день" для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, 8 сентября выставка будет открыта для всех желающих. В прошлом году "Улицу Дальнего Востока" посетили около 70 тыс. человек.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.