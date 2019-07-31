Минобороны Польши выступило против празднования с немцами годовщины начала Второй мировой

ВАРШАВА, 31 июля. /ТАСС/. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации в Гданьске совместных с немцами мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Свою позицию он высказал в среду в эфире Польского телевидения.

"В Гданьске будут петь и радоваться тому, что Германия напала на Польшу", - сказал он о мероприятиях, которые планирует провести 1 сентября фонд "Примирение". Речь идет о польско-немецкой инициативе, в рамках которой в Гданьск приедут около 200 представителей Германии, чтобы совместно провести так называемый Марш жизни. В завершении запланирован концерт.

По мнению Блащака, "это не лучший повод для единения". "Фундаментом примирения должно быть называние вещей своими именами, а не размазывание границы между жертвами и палачами. Жертвами были поляки, а палачами - немцы, и надо об этом помнить", - констатировал министр. "Действия этого типа затемняют это знание", - сказал он, подчеркнув, что таким образом создается впечатление, "что жертвы были наравне с палачами".

Мероприятия в память о нападении нацистской Германии на Польшу, положившем начало Второй мировой войне, традиционно проводятся в Польше на рассвете в городе Гданьск на мысе Вестерплатте, где в 04:48 утра 1 сентября 1939 года раздались первые выстрелы германского крейсера "Шлезвиг-Гольштейн", открывшего огонь по расположенным на побережье польским военным складам.

В этом году центральные торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны организуются властями Польши в Варшаве. Приглашения были направлены странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). Свою участие уже подтвердили около 30 представителей приглашенных государств, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента США Дональда Трампа.

Россию польские власти решили не приглашать, пояснив свое решение тем, что 1 сентября 1939 года она еще не участвовала в войне, а годовщину республика хочет отметить с теми странами, с которыми тесно сотрудничает сейчас. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот шаг, указал, что Кремль относится к нему негативно. По его словам, "любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам или Великой Отечественной войны, или Второй мировой войны, без участия [России] не могут считаться полноценными, ибо роль [России] в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить". За освобождение польской земли от захвативших ее в 1939 году гитлеровцев отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат.