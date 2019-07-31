ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. ГИБДД предупредит водителей, где установлены дорожные камеры фиксации. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, Госавтоинспекция запустила на своем сайте новый раздел.

"Сегодня на сайте Госавтоинспекции начал работу в тестовом режиме новый интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения РФ", - сказала она.

По ее словам, чтобы узнать, где размещены комплексы фотовидеофиксации, необходимо перейти с главной страницы сайта в раздел "Комплексы фотовидеофиксации на дорогах" и выбрать субъект России, а затем на интерактивной карте найти интересующую область.

"В связи с тем, что Госавтоинспекция на постоянной основе проводит анализ состояния дорожно-транспортного травматизма и вносит предложения о размещении комплексов автоматической фотовидеофиксации в очагах аварийности на дорогах страны, указанный раздел будет регулярно наполняться актуальной информацией. Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности", - отметила Волк.