Левченко раскритиковал слова главы Росприроднадзора об "экологическом Чернобыле"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал безответственным высказывание главы Росприроднадзора Светланы Радионовой о том, что ситуация на "Усольехимпроме" может привести к "экологическому Чернобылю". Об этом он заявил в интервью газете РБК.

"В сегодняшней ситуации бросаться такими фразами - безответственно", - заявил Левченко. Он пояснил, что существуют отходы, связанные со ртутью с предприятия, закончившее работу более 40 лет назад. Глава региона добавил, что не может ответить, почему до него "никто не занимался утилизацией этих отходов".

По словам губернатора, он поставил задачу заняться утилизацией, когда "встал у руля".

Левченко заявил, что в регионе в течение полугода изучали различные варианты по утилизации опасных отходов. Был выбран один из них, стоимостью 1,5 млрд рублей, за проект было заплачено. Губернатор подчеркнул, что проект прошел экспертизу, и после всех согласований он обратился в Минприроды, чтобы строить объект на условиях софинансирования. Левченко добавил, что пока не получил ответа или включения в федеральный или национальный проект.

В интервью "Известиям" Радионова назвала "Усольехимпром" территорией экологической катастрофы. Она считает, что можно получить "экологический Чернобыль", если не принять срочных мер. Росприроднадзор обратился в кабмин с предложением принять государственную программу по рекультивации промплощадки.

30 июля стало известно, что Иркутская область получит более 1,7 млрд рублей на ликвидацию отходов "Усольехимпрома".