В Чечне восстановили электроснабжение части отключенных из-за аварии домов

ГРОЗНЫЙ, 31 июля. /ТАСС/. Энергетики в Чечне восстановили подачу электричества в дома 40 тыс. потребителей, которые остались без света после аварийного отключения из-за сильного дождя и ветра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго".

По данным Минэнерго РФ, всего около 110,4 тыс. жителей Чечни утром в среду остались без электроснабжения из-за погодных условий.

"К 09:30 восстановлено электроснабжение порядка 40 тыс. потребителей из числа отключенных в связи с нештатной ситуацией", - говорится в сообщении.

Без электроснабжения остается часть жителей Урус-Мартановского и Ножай-Юртовского районов, а также небольшая часть Гудермеса, уточнили в компании. "Происходят отключения электроэнергии из-за сильного дождя и порывов ветра до 25 м/с", - отмечается в сообщении.

Энергетики рассчитывают устранить последствия непогоды и вернуть свет всем потребителям до полудня.