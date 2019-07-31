Глава Роспотребнадзора прилетела в Красноярск для контроля за ситуацией из-за пожаров

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова прилетела в Красноярск для контроля за ситуацией в связи с лесными пожарами и оказания организационно-методической помощи. Об этом в среду сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в целях контроля за ситуацией и оказания организационно-методической помощи прилетела в Красноярск и примет участие в выездном совещании связанном с лесными пожарами", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что по заявлению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, в регионе сложилась сложная ситуация и она требует скоординированных оперативных мер.

В сообщении говорится, что управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю осуществляют деятельность в режиме чрезвычайной ситуации. Проводятся исследования содержания вредных веществ в атмосферном воздухе на территории Красноярска. Для жителей региона разработаны памятки по ограничению поступления в организм вредных химических веществ.

В сообщении отмечается, что в воздухе не зарегистрировано превышения содержания таких веществ как оксид углерода, оксид азота, диоксида азота, диоксида серы и т. д., за исключением села Ванавара. "По результатам исследований, проведенных 30 июля 2019 года в 10:00 часов, установлено превышение гигиенических нормативов по взвешенным веществам в пять раз, взвешенным частицам РМ2,5 в 12 раз, взвешенным частицам РМ10 в 6,5 раза", - сообщают в пресс-службе.

По данным "Авиалесоохраны", в России действует свыше 300 лесных пожаров на общей площади 2,8 млн га. Большинство из них зарегистрировано в Сибири на территории Иркутской области (58 пожаров на площади 71 836 га) и Красноярского края (36 пожаров на площади 19 522 га).