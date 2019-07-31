Засыпанную кусками надгробий дорогу в Астрахани расчистили

АСТРАХАНЬ, 31 июля. /ТАСС/. Дорогу на одной из улиц Астрахани, засыпанную кусками надгробных плит и венками, очистили. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, сообщили в среду журналистам в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

"В ходе проверки прокуратурой Трусовского района установлено, что муниципальным бюджетным учреждением Астрахани "Чистый город" по улице Тренева осуществлена подсыпка дороги, не имеющей твердого покрытия, с использованием материалов, полученных при уборке городских кладбищ, что является нарушением федерального законодательства. По требованию прокуратуры работниками "Чистый город" проведена очистка улицы от фрагментов ритуальной атрибутики", - сказали в пресс-службе.

Также по факту выявленных нарушений муниципальному учреждению вынесено представление. Кроме того, решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст. "Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе и обращении с отходами производства и потребления".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что местные жители пожаловались районным властям на неасфальтированную дорогу по улице Тренева. После этого дорогу засыпали, как говорят жители, фрагментами надгробий, могильных оград, цветами и венками. Их слова подтверждала приложенная видеозапись. Власти Астрахани начали служебное расследование, проверку также проводила полиция и прокуратура.