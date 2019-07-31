Школьники из "Сириуса" в Сочи создали систему дистанционного управления флотом

СОЧИ, 31 июля. /ТАСС/. Воспитанники сочинского образовательного центра "Сириус" создали систему, которая позволяет оператору удаленно управлять флотилией судов с суши, рассказали ТАСС в пресс-службе центра. Разработка поможет снизить риск аварий на воде и увеличит грузоподъемность судна.

"В рамках июльской проектно-образовательной программы "Большие вызовы" воспитанники образовательного центра "Сириус" предложили заменить экипаж на судне интеллектуальной автоматикой, а интерфейс для дистанционного управления снабдили технологией дополненной реальности, чтобы создать эффект присутствия. Разработка школьников поможет снизить риск аварий на воде, а также добавит 15% к грузоподъемности каждого судна за счет экономии на системах жизнеобеспечения экипажа", - сообщили в пресс-службе.

Ребята изготовили шесть моделей судов, четыре из которых оборудовали электронными и механическими компонентами, а также системами видеонаблюдения. "Мы используем машинное зрение для контроля взаимного расположения судов и методы коллективного искусственного интеллекта для управления группой судов. В этом главные отличия от существующих разработок", - сказала участница проекта Мария Коршакова из Москвы.

Отмечается, что у проекта уже есть потенциальный заказчик. "Он заинтересован во внедрении проекта, так как он сам как судоводитель постоянно сталкивается с проблемами, которые способна решить наша система поддержки принятия решений на основе дополненной реальности", - рассказал руководитель проекта Михаил Лопатин, начальник Научно-технологического центра Государственного морского университета (ГМУ) имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

В октябре разработчики планируют зарегистрировать авторское свидетельство на программное обеспечение, а также подать заявку на патент. После окончания программы ребята продолжают работу над созданием безэкипажных систем (БЭС) морских судов совместно с партнерами проекта. "В Морском технопарке ГМУ планируется построить трехметровую модель автономного судна - учебный тренажер. В будущем году комплексом БЭС оснастят маломерное судно на полигоне морской подготовки. Ожидается, что безэкипажные системы затем запустят в серийное производство совместно с группой компаний "Кронштадт", - отметили в пресс-службе.

Университет и образовательный центр

ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова - первый университет, на базе которого обсуждается внедрение технологии безэкипажных судов на Черном море. В 2018 году в Керченском проливе уже установили две автономные гидрометеорологические станции для упрощения прохода судов под арками Крымского моста. Устройства в автоматическом режиме передают лоцману данные о ветре, волне и течении, что позволяет уменьшить риск аварии при движении судна. Эти и другие технологии БЭС доступны школьникам, в том числе выпускникам "Сириуса", которые учатся в Инженерной школе "Механикус" при ГМУ в течение всего учебного года.

Образовательный центр "Сириус", работу которого курирует образовательный фонд "Талант и успех", открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.