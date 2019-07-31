Более 5 тыс. подписей зачли девяти кандидатам при рассмотрении жалоб в Мосгоризбиркоме

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. признанных ранее недействительными подписей были зачтены девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, подавшим жалобы в Мосгоризбирком на решения окружных избирательных комиссий об отказе в регистрации. Об этом сообщил на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму седьмого созыва глава штаба Алексей Венедиктов.

"Девяти кандидатам, которые на слуху, благодаря позиции наших представителей в рабочей группе (по рассмотрению жалоб - прим. ТАСС) суммарно вернули 5011 подписей относительно решений окружных избирательных комиссий. Этого не хватает, но тем не менее снижает количество недостающих подписей. Теперь Центральная избирательная комиссия будет рассматривать жалобы", - сказал Венедиктов.

Он добавил, что после выборов депутатов в Мосгордуму седьмого созыва в штабе будут разработаны рекомендации к внесению изменений избирательного законодательства, которые будут направлены в Мосгордуму, мэру Москвы, а также в Государственную думу.

По словам Венедиктова, незарегистрированному кандидату Дмитрию Гудкову были учтены 157 подписей - 15% от забракованных, Ивану Жданову -153 подписи (13% от забракованных), Елене Русаковой - 227 подписей (19%), Андрею Бабушкину - 4096 подписей (71%), Анастасии Брюхановой - 273 подписи (25%), Илье Яшину учтены 55 подписей, осталось 78 забракованных.

Мосгоризбирком отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидату на выборах в Мосгордуму Сергею Митрохину, на что, по словам Венедиктова, также повлияли рекомендации по рассмотрению забракованных подписей, направленные штабом в рабочую группу.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.