Третье тестирование системы онлайн-голосования по выборам в Мосгордуму пройдет в августе

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Систему электронного голосования, которая впервые будет использована на выборах в Мосгордуму 8 сентября, протестируют в третий раз в конце августа; подать заявку на участие в тестировании избиратели из трех столичных избирательных округов смогут с 12 по 21 августа. Об этом сообщил в среду на заседании Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы седьмого созыва член штаба Илья Массух.

"Планируется третий тест уже среди жителей округов, где будет электронное голосование. Тест планируется, подача заявок будет с 12 по 21 августа. Затем голосование, после 21 августа", - сказал Массух.

Он добавил, что подача заявок на электронное голосование уже открыта.

"Мы провели два теста системы электронного голосования. Задача была сделать максимально прозрачную систему. Откровенно заявляю, что лучше системы, чем мы сейчас используем для электронного голосования, не найти. Использовать эту систему для сбора подписей - нет вопросов ни от нотариуса, ни со стороны общественников", - сказал Массух.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.